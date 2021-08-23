Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’un Kızılağaç Alazeytin mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Saat 15.50’de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

Adana'da orman yangını! Müdahale sürüyor Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hastanede tedavi gören yangın şüphelisi hayatını kaybetti Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü çıkan orman yangınının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan Hüseyin G. hayatını kaybetti.

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda yangın Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda bulunan bir hurdalıktaki tahta ve ahşap parçalarının alev almasıyla yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayarak ağaçlara sirayet eden alevler havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.