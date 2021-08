Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir programda Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu iddia eden Can Gönül’e yanıt geldi.

“NÜFÜS KAYIT ÖRNEĞİMİ ALDIĞIMDA ORADA AİLEMİ GÖRDÜM”

Yıldız Futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu ve diğer kardeşlerinin de nüfus kayıt örneğinde anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu belirten Can Gönül, “İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm.” demişti.

“CAN BİZİM KARDEŞİMİZDİR”

İzmit’te yetiştirme yurdunda büyüyen 27 yaşındaki Can Gönül, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Vazgeçme programına katıldı. Programa bağlanan Gökhan Gönül „Kardeşimiz olduğunu yeni öğrendik. 3 kardeştik, 4 olduk. Can bizim kardeşimizdir“ dedi. Gönül, "Can, 3-4 gündür annen baban sana ulaşmaya çalışıyor" deyince, Can Gönül de gözyaşlarına hakim olamadı.

OLAYIN PERDE ARKASI ARALANDI

Programa bağlanan bir tanık ise Can Gönül'ün neden yetiştirme yurduna yerleştirildiğini anlattı. Tanık, annesiyle babasının Can'a hamileyken ayrıldığını ve ayrılık sonrası doğan Can'ın yetiştirme yurduna verildiğini söyledi.

