Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Ağustos’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 857 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 oldu. Bir günde toplam 282 bin 528 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 833 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 74,62 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 89 milyon 651 bin 157’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır takip etti.

"KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişatı durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yeterli olmak yeterli" dedi.

Bakan Koca: Yeni bir kapanma gündemde yok Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90’ı geçtiğini söyleyen Bakan Koca, 'yeni bir kapanma olur mu' sorusuna cevap verdi.

22 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Covid-19 testinin yapıldığını, 18 bin 622 kişinin testinin pozitif çıktığını ve 206 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Koca, vakalardaki düşüşün bekledikleri oranda gerçekleşmediğini söyledi.