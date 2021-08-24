Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır 30 Ağustos, albay rütbesindeki Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise 15 Eylül itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı orgeneral ve Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti.

Jandarma kıdemli albaylar Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkcıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven'in rütbesi ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Öte yandan, 28 generalin yeni görevleri belirlenirken 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları yapıldı.