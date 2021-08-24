Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM kütüphanesinde Mushaf bulunmasına karşı çıkan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko “Meclis, Kur’ân-ı kerim okunacak yer değil” diyerek TBMM’deki Kur’ân-ı kerim okuma ve Diyanet İşleri kitaplarının sergileneceği alanlara karşı çıktı. CHP’li vekil “Eğer insanlar dinî ihtiyaçlarını gidermek istiyorlarsa Meclis’e çok yakın bir mesafede olan, Kocatepe Camii’nin altında yer alan Kur’ân okuma ve dinlenme salonlarının bulunduğu Diyanet İşleri’ne bağlı büyük bir mekâna dikkat çekmek isterim. Dinî inançları yapmanın yeri ayrıdır, siyasetin ayrı. Böyle davranışlar İslami inançlara zarar vermektedir” açıklamasında bulundu.

CHP'li başkandan ayrımcı karar: Göçmenlerden 10 kat fazla vergi alacak CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine göçmenleri hedef aldı. Başkan Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıkladı. Onun bu tutumu vatandaşlardan tepki aldı.

CHP'li başkandan skandal sözler: AK Partili başkanınız olsa şimdi camideydiniz Zonguldak'a bağlı Devrek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt'un, bir restoranda alkol alırken kullandığı "Çok şanslısınız. MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.