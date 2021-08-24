Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi.

20'DEN FAZLA UÇAK KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" ifadesine yer verildi.

BAKAN AKAR SEVK VE İDARE ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Bakan Akar’ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üsse döndü.

Bakan Akar’ın sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu sevk ve idare etmesi esnasında ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti.

Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti

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