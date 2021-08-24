Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapmak üzere Kadıköy’de vatandaşlarla röportaj yapan youtuber. iki kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI



Kadıköy'de geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, Mert Armağan adlı kişi kendi kanalında yayınlamak üzere sokakta vatandaşla röportaj yaptığı esnada yanına gelen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre iki kişi Armağan'a saldırdı. Armağan o anlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

ŞAHISLAR YAKALANDILAR

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, V.A.(20) ve K.K.(21) isimli şahısları yakaladı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Motosikletin çalındığı iddiasıyla çıkan kavga kanlı bitti Antalya’da motosiklet çalındığı iddiasıyla çıkan tartışmada, bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Adana'nın Feke ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölenlerin ailelerini ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.