Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Juguery Park'ta dilek fenerinin düşmesiyle yangın çıktı. Yangın 3 gündür kontrol altına alınamıyor.

100 İTFAİYECİ ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Eyaletin aynı adlı başkenti Sao Paulo yakınlarında bulunan biyolojik çeşitliliği koruma parkındaki yangın, kuru hava ve yüksek sıcaklığın etkisiyle büyüyerek devam ederken, yaklaşık 100 itfaiyeci ve yangın söndürme helikopterinin alevlerle mücadelesi sürüyor.

KÜL YAĞDI

İtfaiye araçlarının giremediği noktalarda yangın söndürme çalışmaları yavaş ilerlerken, yangının başlangıcından bu yana 2 bin hektar genişliğindeki parkın yüzde 60’ının yandığı tahmin ediliyor. Yangın bölgesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sao Paulo kentine ise kül yağdı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak geçtiğimiz pazar günü 6 kişinin gözaltına alındığı fakat daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu şahısların kimlikleri ise açıklanmadı.

Öte yandan Sao Paulolu yetkililere göre, dilek fenerleri ve kağıt balonlar yangın nedenleri sıralamasında ilk 3’te yer alıyor.

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