Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Eskişehir yolunca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü 6 kişi ise yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara-Eskişehir Karayolu temelli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Ankara ve Polatlı'daki hastanelere sevk edildi.

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