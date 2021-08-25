Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan ve yaklaşık altı saat süren AK Parti MKYK toplantısının ana gündem maddesi, orman yangınları ve sel felaketleri oldu. İlk andan itibaren yangın ve sel felaketi bölgelerine anında ulaşım sağlandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gereği yapılıyor. Devlet şefkatli yüzünü vatandaşa gösterdi. Vatandaş da yapılan hizmetlerden memnun. Bakanlarımız tekrar sel bölgesine gidecek. Afet ve sel bölgelerini gezin” talimatı verdi.

Edinilen bilgilere göre toplantıda, sosyal medyada yangın ve sel başta olmak üzere yapılan yalan haberlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sosyal medyadan negatif bir spekülasyon yapılıyor ama bunlara çok aldırış etmeden yola devam edin. Sahada olun, vatandaşı dinleyin” dedi.

BAKAN KURUM YOL HARTİASINI ANLATTI

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan selin ardından bölgenin yeniden nasıl kalkındırılacağıyla ilgili hazırlanan yol haritasını anlattı. Bakan Kurum, yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı konut, köy evi ve dükkânlarla ilgili üç ilde 922 konut ve 170 köy evi için ihaleye çıkılacağını söyledi. İlk ihale tarihinin 31 Ağustos’ta köy evleri için olacağı bilgisini veren Bakan Kurum, daha sonra diğer yerleşim yerlerindeki konutlar için ihaleler gerçekleştirileceğini aktardı.

Selden en çok etkilenen Bozkurt, Abana, Ayancık ve Uyum Sanayi Siteleri de yeniden inşa edilecek. Ayrıca sunumda, hasar gören yaklaşık 300 dükkânın, dış cephe doğrama, dış cephe boya, iç cephe boya ve seramik işlerinin hibe kapsamında yapılacağı aktarıldı.

Antalya’da yapımı planlanan 1.286 adet köy evi için hazırlanan proje görsellerinin yer aldığı sunumda, 250 adet köy evi ve 600 adet ahırın ihalesinin yapıldığı belirtildi. Sunumda, Muğla’da ise 120 ahır ve 110 afet konutu çalışmalarına 31 Ağustos’ta başlanacağı kaydedildi. Sunumda köy evlerinin tasarımı ise şöyle aktarıldı:

Kolonlar ve veranda altı boya, merdiven betonarme ve basamakları ile rıhtları mermer kaplama, sadece kat silmesi, saçak altları ve veranda alınları fibercement kaplama olarak tasarlanmaktadır.

MYKY ÜYERLERİNDEN 6 MİLYON LİRA

Öte yandan orman yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı bölgeler için başlatılan yardım kampanyasına, MKYK üyelerinin 6 milyon liradan fazla katkı sağlayacağı öğrenildi.

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.