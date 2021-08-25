Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşti.

ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR

Kongrede, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na katılan belediyelerden dereceye giren 22 belediyeye ödülleri verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de gençleri merkeze alan projeleri başta olmak Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamasıyla ‘Genç Dostu Şehir Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a verdi.

“GENÇLERİMİZ BİZİM GELECEĞİMİZ”



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikleri ilk günden itibaren gençlere yönelik yapılabilecekler noktasında araştırmalar yaptıklarını ve yoğun mesailer harcadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda gençlik modeli ve faaliyetleri hakkında projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Gençlik merkezlerimiz başta olmak üzere farklı merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda etkinlikler düzenliyoruz. Görükle Gençlik Merkezimizi, ardından Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi’ni hizmete açtık. Önümüzdeki günlerde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini verdiğimiz bir Gençlik Merkezi’nin açılışını daha gerçekleştireceğiz. Gençlik merkezlerimizin yanı sıra Yıldırım ve Görükle Millet Kıraathanelerimiz de gençlerimizin hizmetinde. Gençlik merkezleri ve millet kıraathanelerimizde gençlerimiz derslerini çalışabiliyor, ücretsiz internet imkânı ve kütüphanelerimizden faydalanabiliyorlar. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Güçlü Türkiye’nin gelecekteki yöneticileri olacak gençlerimiz için her türlü imkanı kullanıyoruz” dedi.

GENÇLERE YÖNELİK BİRÇOK KAMPANYA VAR

Gençlere yönelik kamplar, eğitim, kültür sanatsal faaliyetler, e-spor turnuvaları gibi pek çok projeye imza attıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, gençlikle ilgili tüm çalışmaları Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü çatısı altında topladıklarını da gerçekleştiriyoruz. Mobil uygulamayı indiren genç kardeşlerimiz, operatör fark etmeksizin 4 GB ücretsiz internet paketine sahip oluyor. Bunun yanı sıra gençlerimiz hayatınıza dokunan onlarca markadan sürekli olarak avantajlar kazanıyor.

“ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNDEN ALMAK BÜYÜK BİR ONUR”

Ücretsiz yolculuk biletleri, ücretsiz otopark kullanımları, sosyal tesislerde indirimler, farklı kurumlardan alacakları eğitimlerde indirim gibi çeşitli avantajlardan yararlanıyorlar. Bursa’da ikamet eden 15-29 yaş arasındaki herkesin yararlanabileceği, Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamamızdan halen 51 bin 115 gencimiz istifade ediyor. Bursa’yı tam anlamıyla genç dostu şehir haline getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Yaptığımız çalışmaların ödüle değer görülmesi ve ödülü de bizzat Cumhurbaşkanımızın elinden almak da bizim için çok büyük bir onur” diye konuştu.

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