Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Balnlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

“2 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." dedi.

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