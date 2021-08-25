Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde Piper PA-32 tipi küçük uçak, arıza nedeniyle otoyola iniş yapmak zorunda kaldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Uçağın iniş yaptığı sırada otoyoldaki araçlara çarpması sonucu iki kişinin hafif yaralandığı, uçaktaki iki kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza sonrası otoyol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılırken beton bariyerin üstüne çıkan uçak, çekici ile yoldan kaldırıldı.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Uçağın otoyola iniş anı Ian Dyer'a ait araç kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, uçağın iniş yaptıktan sonra beton bariyere çarptığı anlar görülüyor.

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