Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABP 807 plakalı otomobil ile 23 HD 656 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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