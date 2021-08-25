Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri, , El Halil kentinin kırsalında Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi.

10 BİN METREKARELİK TARIM ARAZİSİNE ZARAR VERDİLER

İsrail’in Filistinlilere karşı engellemeleri ve baskıları devam ediyor. İsrail güçleri Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinin kırsalında Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine buldozer ile zarar verdi.

TAPUSUZ OLDUKLARINI İDDİA ETTİLER

Filistinli aileler yıkımı durdurmaya çalışırken, İsrail güçleri arazilerin “tapusuz” olduğunu iddia etti. İsrail güçleri, zeytin ve üzüm ağaçlarının bulunduğu arazideki ev ve depoları da yerle bir etti.

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