Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'ya bağlı Sibirya bölgesinde Temmuz ayının ortalarında başlayan orman yangınları kontrol altına alınamazken, Altay ve Urallar bölgelerine yayılan yangınla mücadeleye devam ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, ülkede şu anda 50 aktif orman yangını olduğu ifade edildi. Açıklamada, orman yangınlarının en riskli olduğu bölgenin Urallar bölgesindeki Sverdlovsk kenti olduğu belirtilirken, halihazırda 15 aktif yangınla mücadele edilen bölgenin bazı noktalarında yangınların yerleşim alanları ve otoyollara sıçradığı aktarıldı.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangınlara çok sayıda personel, kara aracı ve Mi-8 tipi yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildiği duyuruldu. Yangınların devam ettiği bölgelerde yaşayanların tahliye edildiği ifade edilirken, Yekaterinburg ile Perm kentleri arasındaki otoyolun da yangınlar nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ayrıca, Mordovya Özerk Cumhuriyeti'nde kentlerin dumanlarla kaplandığını belirterek, halka dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

2 MİLYON HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Rusya'nın Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yangınlar da halen devam ederken, bu yangınlara da hava ve karadan müdahaleler sürüyor. Temmuz ayının ortasından bu yana devam eden yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 2 milyon hektar ormanlık alan küle döndü.

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