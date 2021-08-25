Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'ta sürdürülen çalışmalara yönelik açıklama yaptı. Soylu Bozkurt'ta, 14 günde toplam 13 bin kamyon çamurun çıkarıldığını bildirdi.

SEL BÖLGESİNE 1207 TIR SOSYAL YARDIM MALZEMESİ ULAŞTI

Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.

TOKİ, Bozkurt’ta yaraları sarıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu Bozkurt’ta dükkânları selden zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Selde yıkılan Bozkurt'taki binanın müteahhidine gözaltı Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanın mütaehhiddi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı.

Savaş alanı değil; Bozkurt... Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta ise felaketin izleri görülüyor.