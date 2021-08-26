Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın."

Operatör Dr. İlhami Atılgan'ın Ankara'da özel bir muayenede kadın doğum uzmanı olarak hizmet verdiği, patolog Dr. Murat Tad'ın ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bakan Koca'dan 'aşı olmadı' iddialarına cevap Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada aşı olmadığına yönelik çıkan iddialara ilişkin sert tepki göstererek doğruluk payı olmadığını açıkladı.

Bakan Koca: 'Toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız' Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız'' ifadelerine yer verdi.