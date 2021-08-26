Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ın makalesini çarpıttığını kabul edip özür dilerken, İngiliz yetkililer de haberi yalanladı. İngiliz Savunma Bakanı Wallace da, İngiltere’nin Türkiye’de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin İngiliz medyasının spekülasyonu olduğunu belirterek “Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye’de olacağı şekline siz getirdiniz” sözleriyle yalanladı. Bu açıklamalara rağmen, haberi kaynak gösterip, hükûmete karşı algı operasyonu başlatan Kılıçdaroğlu, geri adım atmadı.

CHP lideri, yalanlanan ‘göçmen kampı’ haberini sosyal medya hesabından silmezken, özür de dilemedi. Tepkilerin odağındaki CHP Genel Başkanı aksine dün de STK’lar ile bir araya geldiği toplantıda aynı iddiaları tekrarlayıp, şu ifadeleri kullandı: İngiltere diyor ki ‘Türkiye’de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz’. E diğerleri, ‘Para verelim buraya gelmesinler.’ Aynı şekilde Suriye’de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz?

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yalan haber tepkisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu, bakanlık bir hatayı düzelttiği için bakanlığa saldırıyor. Esasen kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor” diye konuştu.

ABD Kılıçdaroğlu’nu yalanladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Afgan göçmenler konusunda pazarlık yapıldığı iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden geldi.