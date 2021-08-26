Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 900 gün süreceği iddia edilen tadilata ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını duyurdu.

KÖPRÜ TRAFİĞİ TAMAMEN KAPATILMAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır.

Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir.''