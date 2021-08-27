Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

BOSNA HERSEK VE KARADAĞ ZİYARETİ

Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız. Dost ve müttefik Karadağ'a ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirecek olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

"KABİL'DEKİ TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ"

Dün Kabil'de gerçekleştirilen felaketi, kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Felaketi DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreçte bu adımı atması bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİDİR"

Afgan halkının barışına, huzuruna 20 yıldır önemli katkılar sağladık. Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir. Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyesi devam ediyor. Bu tahliyeleri havalimanındaki olağanüstü şartlarda şu ana kadar başarıyla gerçekleştirdik. Bu konuda ilgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor. Kurumlarımız, bu sürecin yakın takipçisi. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.

"TALİBAN BİZE KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİNİ TEKLİF ETTİ"

Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Gerektiğinde görüşme olabilir. Taliban'la Büyükelçiliğimizde 3,5 saat süren bir görüşme yapıldı. Gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti. Henüz verilmiş bir kararımız yok.

"ÜLKEMİZDEKİ AFGAN SAYISI 300 BİN"

Şuanda İçişleri Bakanlığı'mızın resmi kayıtlarında ülkemizdeki Afgan sayısı 300 bin. Göç olayında çok hassasız. Her yeri duvarlarla örüyoruz.

"AFAD HER TÜRLÜ AFET MÜCADELESİNİ YÜRÜTÜYOR"

BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik. AFAD topladığı yardım ve devletimizin verdiği destekle her türlü afet mücadelesini yürütüyor.

Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek ile Karadağ'a resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir şahlanış içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir'' dedi.