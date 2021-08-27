Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Aradan geçen 5 asırlık yardımlar, savaşlarla zarar görmüştü. Camimiz kapsamlı bir restorasyon sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Caminin açılışını 21 Mart'ta Miraç Gecesi'nde yapmayı planlıyorduk. Koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

"ÇOCUKLARIMIZI CAMİLERE DAHA ÇOK GETİRMELİYİZ"

Namazlarımızı kıldığımız mekanların ötesinde evlerimizin neşesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilere daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin özellikle genç kızlarımızın burlardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayrımüslim dostlarımızın buralarda çekinmeden gelmelerini temin etmeliyiz.

Başçarşı Camii'nde kılınacak namazların okunacak ezanların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Camiinin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Kovaçi Şehitliği'ne girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya'nın mezarına çelenk bıraktı, dua etti.

BOSNA HERSEK HALKI, ZİYARETTEN MEMNUN

Bosna Hersek halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Saraybosnalı Zinka Sehovic, misafir karşılamayı sevdiğini ifade ederek, "Mutluyum. Erdoğan ve Türkiye, bize her alanda çok yardımcı oldu." dedi.

Zijad Grcic de Erdoğan'ın Saraybosna'ya gelişinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Daha sık gelmesini ve yalnızca Saraybosna değil, Bosna Hersek'in tüm bölgelerini ziyaret etmesini isterdim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'in dostu olduğunu vurgulayan Grcic, Başçarşı Camisi'nin restore edilmesine sevindiğini, Saraybosna halkının bunu unutmayacağını ifade etti.

Rabija Osmanagic ise, "Bugünün en mutlu günlerden biri olduğunu düşünüyorum, zira hem şahsım hem de Bosna Hersek halkının büyük bir dost olarak tanıdığı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, gün içinde Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.