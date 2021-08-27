Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin, Afganistan’da gelinen son durumun ele alındığı, her iki taraf tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken,Bakan Akar’ın görüşmede Afganistan’daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin’e taziyelerini ilettiği belirtildi.

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan" açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki gelişmelere ilişkin, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek." dedi.