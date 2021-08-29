Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın, bu ürünlerin haram olduğuna dair bir kararı bulunmamaktadır" diyen Haçkalı, şunları söyledi: Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun yayımlamış olduğu 'Fetvalar' adlı eserde, haram olduğu hususunda ittifak bulunan yiyecekler sayılmış olup, bunlar arasında deniz ürünleri sayılmamıştır.

Haçkalı, tartışmaya konu olan kısa fetvada sadece mezheplerin görüşlerine atıfta bulunulduğunu söyledi. Haçkalı, kara ve deniz hayvanları hakkında gerek Kur'ân-ı kerim gerekse hadis-i şeriflerde bazıları dışındaki diğer bütün türlerin isim olarak zikredilmemesi dolayısıyla farklı hükümlerin ortaya çıktığını vurguladı. Bütün âlimlere göre balık türlerinin helal olduğunu ve Hanefi âlimler tarafından balık dışındaki ürünlerin helal kabul edilmediğini bildiren Haçkalı "Maliki ve Hanbeli âlimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir. Şafii mezhebinde ise aslen suda yaşadığı hâlde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar habis ve zararlı oldukları için helal değil, bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir" dedi.

Diyanet İşleri: FETÖ'cülere 'imam' demeyin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “imam” unvanının FETÖ’nün temsilcileri için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet etti.