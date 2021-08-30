Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Belediye personelleri, 30 Ağustos Zaferinin 99'uncu yıldönümü dolayısıyla okudukları şiirle dinleyenlerin tüylerini diken diken ederken, vatandaşlar da alkış aldılar.

OTOBÜSLERDE ŞİİR OKUDULAR

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıldönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi sıra dışı etkinliğe imza attı. Düzce Belediyesi Özel Denetimli Halk otobüsünde gerçekleşen etkinlikte Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri, yolcu gibi bindikleri otobüste birden 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri okumaya başladılar.

VATANDAŞLARDAN ALKIŞ ALDILAR

Belediyenin 5 personeli yolcu duraklarından otobüse tek tek binerek yolculuk yapmaya başladı. Yolun yarısına gelindiğinde 1 personel 30 Ağustos zaferini anlatan şiir okumaya başladı. Ardından diğer 4 kişi de sırayla şiire devam etti. Hem 30 Ağustos 1922 şartlarını hem de büyük zaferin getirdiklerini şiirle anlatan Belediye çalışanlarının şiir okuduğu anları ise bazı yolcular cep telefonlarına kaydetti. Şiirin sonunda ise yolcular belediye çalışanlarını alkışlarıyla kutladılar.

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