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İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
30.08.2021 - 09:58 | Son Güncelleme: 30.08.2021 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Etiketler : içişleri bakanlığı,
801452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/801452.aspx
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