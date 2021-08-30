Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, “PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye kazandırdığı, yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği’ne (MEBYA-DER) operasyon düzenledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda MEBYA-DER yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiklerine, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduklarına ve geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgi bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Bu tüfek operasyonlara özel Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen KMR762 yarı otomatik keskin nişancı tüfeği operasyon sahasında güvenlik güçlerinin elini güçlendirecek.

Fransa Afganistan’daki tahliye operasyonlarını Perşembe günü bitiriyor Fransa’nın Avrupa Birliği Bakanı Clement Beaune, Fransa’nın Afganistan’daki tahliye operasyonlarının Perşembe günü sona ereceğini duyurdu.