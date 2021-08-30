Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi, Ankara’dan uçakla Trabzon’a getirildi.

ŞEHİDİ AİLESİ KARŞILADI

Şehidin cenazesi saat 15.30 sıralarında askeri bir uçakla Trabzon Havaalanına getirildi. Uçakta baba Ali ve anne Yeter Şebelek de bulunurken, cenaze Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın yanı sıra şehidin yakınları ve çok sayıda kalabalık tarafından karşılandı.

MEMLEKETİ ARSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehidin cenazesi yarın memleketi Arsin ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

MSB: “Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu” Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacağını duyurdu.

Şehit annesinin sözleri yürekleri dağladı: Ben sana doyamadım 5 ay önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan sözleşmeli er Muhammed Öztürk, Pençe Harekatı’nda Kuzey Irak’ta terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit düştü.