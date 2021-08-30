Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini kabul etti.

Erdoğan’ın tebrikleri, 2016 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etmesi ise dikkati çekti.

TABLONUN MESAJI ÇOK DERİN...

“Mülteci Çocuk” temalı tablo, Birleşmiş Milletler tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.

İstanbul Kongre Merkezi’nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve’nin sembollerinden olan “Mülteci Çocuk” tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.

Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesinde sergilenmesinin ardından, Zirve’nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

Erdoğan'dan 'Dünya İnsani Zirvesi'nin birinci yılı nedeniyle mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya İnsani Zirvesi'nin birinci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dünya İnsani Zirvesi'ne katılan liderler, aile fotoğrafı çektirdi Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsani Zirvesi'ne katılan liderler, aile fotoğrafı çektirdi.

BM tarihinde bir ilk! Dünya İnsani Zirvesi başladı Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Dünya İnsani Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. 60 ülke lideri zirve için İstanbul'da.