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ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı
31.08.2021 - 09:24 | Son Güncelleme: 31.08.2021 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : ByLock,
801555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/801555.aspx
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