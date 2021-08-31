Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi düşmeye başladı. İSKİ’nin verilerine göre, Nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80,82 iken, Ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü.

4 AYDA YÜZDE 22,53 SEVİYİLERİNE DÜŞÜLDÜ

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 4 ayda toplam olarak yüzde 22.53 seviyesinde düştü. Doluluk oranı en yüksek Ömerli'de yüzde 87.77, ölçülürken, doluluk oranı en az Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak ölçüldü.

BARAJDAKİ SU SEVİYELERİ DÜŞÜYOR

İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü: Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20.26, Terkos'ta yüzde 65.93, Sazlıdere'de yüzde 30.83, Alibey'de yüzde 27.7, Büyükçekmece'de yüzde 53.39, Ömerli'de yüzde 87.77, Darlık'ta yüzde 59.84, Elmalı'da yüzde 71.48, Kazandere'de yüzde 16.47 ve Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak kaydedildi.

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