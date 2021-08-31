Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki azimli direnişi PKK'yı çökertmeye devam ediyor.

OĞLUNUN YOLUNU GÖZLÜYOR

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 729. gününde de sürüyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in, 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir, oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

“OĞLUM SİZİ ÇOK ÖZLEDİK”

Oğlu Fatih’in HDP’liler tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Demir, “Ben onsuz yaşamıyorum, nefes alamıyorum. Gelmeyene kadar ben burayı bırakmıyorum. Allah Hacire anneden razı olsun bu imkanı bize sağladı. Biz bir umutla buraya geldik, inşallah oğlum gelir. Oğlum bizi hiç mi görmedin, duymadın, biz perişan olduk sizi çok özledik, birbirinize destek verin kaçın gelin. Ceza yok, biz sizin düşmanınız değiliz sizin iyiliğinizi istiyoruz, bu fırsat elinize geçerse kaçırmayın kaçın gelin. 32 çocuk teslim oldu annelerinin elinde anne yemeği yiyor, yatağında yatıyor, annesi gece üstünü örtüyor. Siz de kaçın gelin bizi sevindirin” dedi.

Terör örgütü PKK'dan Afrin’e saldırı: 6 yaralı Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu: Irak'ta terör örgütü PKK'nın varlığını asla kabul etmeyeceğiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının asla kabul edilmeyeceğini ifade ederek bu terör örgütüyle mücadelesinde Irak devletine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.