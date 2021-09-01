Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenci ve velileri yollara düştü. E-5 Karayolu'ndan görüntülenen trafik yoğunluğu İBB cep uygulaması verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 53'lerde seyrediyor.

6 Eylül'de başlıyor: İşte 10 soruda yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek olan yüz yüze uyum eğitimleri yarın başlıyor. Diğer tüm seviyelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ise 6 Eylül Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze yürütülecek. İşte 10 soruda Covid-19 döneminde yüz yüze eğitim...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Önlemlerimiz tamam 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" dedi.

Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor ​Serdivan Belediyesi, 2021-2022 eğitim, öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.