Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinden itibaren öğrenci ve veliler Sinop'un Ayancık ilçesinde okullara akın etti. Sınıfları söylenerek okul bahçelerine alınan öğrenciler okulla tanıştı.

“OKULLARIMIZ EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIR DURUMDA”

Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, "Okullarımız eğitim-öğretime hazır durumda. Yarın itibarıyla 241 tane okul öncesi öğrencimiz, 231 tane de birinci sınıf öğrencimiz uyum eğitimlerine başlayacaklar” bilgisini vermişti.

UZUN ARADAN SONRA ÖĞRENCİLER OKULDA

Selden etkilenen Fatih İlkokulu da diğer okullar gibi eğitim öğretim yılı öncesi temizlenerek öğrenciler için hazır hale getirildi. Veli ve öğrencilerin burada da heyecanlı bir bekleyişi hakimdi. Sabah 09.00 itibarıyla öğrenciler öğretmenleri ve sınıflarıyla tanıştı.

“HEYECANLIYIZ”

Uyum eğitimlerinde öğrenciler için keyifli geçti. Tanışmanın ardından bahçede bulun çocuk parkında öğretmenlerinin gözetiminde eğlendiler. Velilerden Özlem Çetinkaya, "Çocuğum birinci sınıfa başlıyor. Heyecanlıyız. Selden sonra okulumuz da temizlenmiş. Okulumuzun durumu bayağı kötüydü. Ama içerisi şu an çok güzel. Çocuğumuzu gönül rahatlığıyla getirebildik" dedi.

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