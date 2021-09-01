Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gültepe Mahallesi Toptancılar sitesinde bulunan 4 farklı Meşhur Sivas köftecisinde hırsızlık meydana geldi.

4 FARKLI KÖFTECİYE GİRDİ

Sivas'ın Gültepe Mahallesi Toptancılar sitesinde bulunan 4 farklı Meşhur Sivas köftecisine henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, İş yerlerine girip sadaka kutuları, laptop, çek defteri, telefon, monitör gibi değerli eşyaları ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Sabah iş yerlerini açan 4 esnaf birbirlerinden habersiz dükkanlarında hırsızlık olduğunu anlayınca büyük şok yaşadı. Esnaflar daha sonra polis ekiplere haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek inceleme yaptı. Hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık zanlısı kadın adliyeye giderken göbek attı Lüks araçla hırsızlık avına çıkıp Türkiye'yi dolaşan 4'ü kadın 5 kişi polisin takibi sonucu Samsun'da yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık zanlısı kadınlardan birinin adliyeye giderken göbek atıp oynaması ise şaşkınlığa neden oldu.

Dünyaca ünlü kuyumcudan hırsızlık: 2 milyon avroluk mücevher çalındı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusu soyuldu. Hırsız dükkânı silahla bastı.

Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi İş makinelerinin kablolarını çalarken olay yerinde unuttuğu cep telefonunu geri isteyen hırsızın talebi, 20 bin liralık zarara uğrattığı iş yeri sahibini çileden çıkardı.