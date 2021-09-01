Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve ülkedeki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“KATAR VE TÜRKİYE ÖNEMLİ ORTAKLARIMIZDAN”

Sözcü Psaki, Afganistan'da kalan vatandaşlarının tahliyesi konusunda Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı'nın açık olması konusu üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Psaki, "Burada önemli ortaklar olan Katarlılar ve Türkler ile üzerinde çalıştığımız daha spesifik konu, havalimanının sivil tarafının yeniden işler hale getirilmesi. Böylece bunu sadece insanların tahliyesi için değil, aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi programlar yoluyla insani yardımlar için de kullanabiliriz" dedi.

“KATAR VE TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Önümüzdeki günlerde bu konuda ilerleme kaydetmeyi umduklarını belirten Psaki, Afganistan'da kalan ABD vatandaşlarının bir kısmı ile temas halinde olduklarını aktardı. Psaki, "İletişim kurabildiğimiz kadar çok kişiyle farklı yollarla iletişim halindeyiz. Bu konuda yine Katarlılar ve Türklerle birlikte çalışıyoruz. Havalimanının sivil tarafını faaliyete geçirmek için çalışıyoruz" diyerek tahliyeler için havalimanının açık kalmasının önemini vurguladı.

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