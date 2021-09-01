Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'de Newsnight programında gösterilen emaillerde, İngiltere Büyükelçiliği insanları havaalanındaki Abbey kapısına çağırdığı gözüküyor.

“DOĞRU KAPIYA GELİN”

İngiltere için mütercimlik yapan bir Afgan görevliye, “Doğru kapıya gelin: Abbey kapısına” diye mail atılmış. Mütercim, “Tavsiyeye uysaydım bugün ben de hayatta olmazdım” dedi. İngiltere saldırıdan önce Kabil’de güvenlik uyarısı yapmıştı.

İNGİLTERE'Yİ SUÇLAMIŞLARDI

Saldırı Abbey kapısı yakınlarında gerçekleşti. Pentagon yetkilileri, Abbey kapısının kapatılması için İngiltere yetkililerine yalvardıklarını ifade etmiş, ölü sayısının bu kafar yüksek olmasından İngiltere’yi suçlamışlardı.

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