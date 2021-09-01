Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nimruz’da kadınlı çocuklu binlerce kişi, komşu İran ve Pakistan’a gitmek üzere kendilerini çöllere vurdu.

İNSAN SELİ OLUŞTU

Binlerce kişi ülkeden kaçmak için uğraşırken, insan seli oluşturan çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Göçmenlerden biri, “Dört saattir yürüyoruz. Sonunda vadiye geldik. Sınırı geçmek için karanlığın çökmesini bekliyoruz” dedi.

AMAÇLARI AVRUPA'YA KAÇMAK

Nihai hedefleri Avrupa olduğu için göç görüntüleri Avrupa’da endişeye yol açtı. Dağlar ve çöllerle kaplı Nimruz, Afganistan’ın en seyrek nüfuslu bölgesi.

Putin: ABD'nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ABD'nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı” açıklamasında bulundu.

Biden: Afganistan ordusunun bu kadar kolay çökmesini öngörmedik Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Biden, işgali bitirme kararının doğru olduğunun altını çizerek, Afganistan ordusunun bu kadar kolay çökmesini öngörmediklerini söyledi.

Guterres'den Afganistan uyarısı: İnsani felaket kapıda BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası topluma; Afganistan'da insani felaketin kapıda olduğunu belirterek, halka finansal destek sağlamaları konusunda çağrı yaptı.