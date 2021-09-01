Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde orman yangını çıktı
ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının, bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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