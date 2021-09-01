Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni anayasaya ilişkin tartışmalar sürerken, konuya ilişkin açıklama yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine bu konunun yeniden girdiğini açıkladı. Söz konusu gelişmeyi kendilerinin de desteklediğini ifade eden Akarca, Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartların hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

"BU ARAYIŞI DESTEKLİYORUZ"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa sürecine ilişkin, "Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." dedi.

Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Akarca açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."

Anayasada son düzlüğe giriliyor 130 maddelik yeni anayasanın taslak metni tamam. Çalışmaların eylül ayı içerisinde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve MHP lideri Bahçeli’ye sunulması planlanıyor.

AK Parti'nin yeni anayasa taslağı: İyileştirilmiş başkanlık sistemi AK Parti, yaz boyu sürdüreceği yeni anayasa çalışmaları kapsamında, yasama ve yürütme ilişkilerini masaya yatırdı. Cumhurbaşkanının kararname yetki çerçevesinin yeniden belirlenmesi, gensoru ve güvenoyu gibi seçeneklerle Meclis’in denetim yetkisinin artırılması gibi formüller üzerinde duruluyor.