Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü aşısının pandemiyle mücadeledeki önemini ortaya koyan oranları açıkladı. Bakan Koca'nın aşı yaptırmayanların ya da iki doz aşı olmayanların vefat, vaka ve hastaneye yatışlardaki oranına ilişkin açıklamaları şöyle:

* Sizlere aşı programımız başlarken "tünelin ucundaki ışık göründü" demiştim. "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.

* Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların yüzde 90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

VAKALARIN EN YAYGIN OLDUĞU GRUP 15-45 YAŞ

Bakan Koca soru cevap bölümünde ise vakaların 15-45 yaş arasına indiğini açıkladı. Koca'nın değerlendirmeleri şöyle:

Bu rakamların da oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Vefat sayıları da artıyor. Varyantların bulaşı daha çok arttırdığını biliyoruz. Kısıtlamaları bu dönemde gündemimize almadık. Temasın olduğu, maske kullanımının azaldığı bir dönemi görüyoruz ve bulaşın artarak vaka sayılarını arttırdığını görüyoruz.

15-45 yaş arasında vakanın en yoğun olduğu yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Kimisi aşının bulaşı önlemediği söyler. Biz aşının bulaşı da yüzde 50, yüzde 60 önlediğini biliyoruz.

Vaka oranımız yüzde 10, aşılanma oranı 65 yaş üzeri yüzde 82.5. yüzde 90'a yakın aşısını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. 84 milyonun birlikte hareket etmesiyle bu durum mümkün.

Yüzde 10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ağırlıkla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar vefat ediyor. Yüzde 90 oranında aşının koruduğunu görüyoruz. Bu aşıların etkili olduğunu, vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını yaptırmalarının etkili olduğunun altını çizmek istiyorum.

'Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk ' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısna katıldı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, virüsün bilançosu, aşı uygulamaları ve yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin detaylara değinildi.

Bakan Koca: 18 yaş üstünün ilk doz aşı oranı yüzde 78,5'e ulaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek toplam doz sayısının 95 milyonu geçtiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'dan "PCR testi" paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.