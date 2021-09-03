Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya mücadelesinden sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbey ve ay-yıldızlılara Avrupa Şampiyonası'nda diğer karşılaşmalar için başarı dileklerini iletti.

Filenin Efeleri, Rusya'yı 3-1 yendi CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın ilk maçında Rusya ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3-1'lik skorla turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.

'Filenin Efeleri' sahneye çıkıyor 2021 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımımız, C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.