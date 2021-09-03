Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı. Çalışmada emeği geçen herkesi tebrik eden ve yol ile tünellerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İyidere lojistik limanının da devreye girmesiyle çok sayıda firma bu bölgede üretim faaliyetine başlayacaktır. Dünyanın yıldızı giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz'de büyük ekonomi potansiyelinin altyapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Bu bölgemizde her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz" dedi.

Yarın Sahara Tüneli'nin açılışıyla Rize'nin kuzeyini ve güneyini birleştireceklerini belirten Erdoğan, "Bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi Karadeniz'i adım adım eserlere hizmetlere kavuşturuyoruz. Afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 YILA KADAR TÜM ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAĞIZ"

Avrupa'da yaşanan sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapı çalışması yapılmadığını hatırlatan Erdoğan, "Biz gerektiğinde helikopterle jeneratör taşıyarak, gerektiğinde seyyar köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz. Kastamonu'da felaket oradayız, Artvin'de felaket oradayız, Antalya'da yangın oradayız... Durmak yok yola devam" dedi.

Erdoğan, "Son dönemde Karadeniz sahili boyuncu Giresun, Rize, Artvin'de gerek Kastamonu'da yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. İlçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da bir yıla kadar tüm çalışmaları tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"SİZ BU MİLLETİN ÖNÜNÜ KESEMEZSİNİZ"

"Birileri biz bu adımları atarken nasıl önlerini keseriz diye buralara geliyor" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bunlar da ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar Ankara'dan geliyor. Tesisin yapımını durdurmak için gayret sağlıyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun.

"ENFLASYON TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR"

"Önceki gün 2. çeyrek büyüme rakamının müjdesini almıştık. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra 2. en büyük büyüyen ülke" diyen Erdoğan, enflasyon konusuna değinerek, "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor. Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek, hatta ötesine geçecek bir seviyeye geldik" açıklamasında bulundu.