Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazartesi günü okulların açılması sebebiyle olası yoğun trafiğin önüne geçmek adına önlemler aldığını bildirdi. Bu doğrultuda Pazartesi günü saat 06.00-14.00 saatleri aralığında toplu taşıma kullanımı ücretsiz bir biçimde gerçekleştirilebilecek.

PAZARTESİ SERVİS ÜCRETLERİ TAM GÜN ÜCRETSİZ PARK EDEBİLECEK

İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak." denildi.

İstanbul'da yüz yüze eğitim başladı! Trafik yoğunluğu ise yüzde 51'lerde İstanbul'da anaokulu ve ilköğretim 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi başladı. Yüz yüze eğitimin ilk gününde ise trafik yoğunluğu yüzde 51'lerde.