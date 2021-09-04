Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim ertelendi.

20 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, “İlimiz Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle, ilçemizde yol açma ve düzenleme çalışmalarının devam ediyor olması, ilçe merkezinde temizlik, hafriyat ve kaldırma faaliyetlerinin sürüyor olması sebebi ile cadde ve sokaklarda iş makinalarının yoğunluğunun devam ediyor olması ve ayrıca tüm bu çalışmaları yapmak üzere ilçemizde bulunan ekip ve personellerin okullarımıza bağlı okul pansiyonlarımızda ve okul binalarımızda konaklıyor olması kurulumuzca değerlendirildiğinde; ilimiz Ayancık ilçesinde 6 Eylül tarihinden itibaren geçilmesi planlanan yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine, oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül tarihinde başlanılması, 20 Eylül tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Kastamonu ve Sinop'ta yağış alarmı Meteoroloji, Kastamonu ve Sinop için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Sinop'taki selden yeni görüntüler ortaya çıktı Sinop'un Ayancık ilçesi ve Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sinop Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak Sinop Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu.