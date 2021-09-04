Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

O anlar cep telefon kameralarına yansırken, gören vatandaşlardan ise şaşkınlığını gizleyemedi. Boş bir arazide çıkan hortum herhangi bir can ve mal kaybına neden olmazken bir süre sonra gözden kayboldu.

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