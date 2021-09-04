Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70'den fazla suç kaydı olan şüphelilerden birinin 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

8 FARKLI HIRSIZLIK MEYDANA GELDİ

Karaman'da geçtiğimiz ay farklı tarihlerde belediyeye ait içme suyu kuyusu ile birlikte, bir soğuk hava deposu, baz istasyonları ve sulama kooperatiflerine ait kuyulardan 8 farklı hırsızlık olayı meydana geldi. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri harekete geçti. Delillerden yola çıkan ekipler hırsızlık olaylarının Mersin ilinden kiralanan 2 otomobille gerçekleştiğini ve otomobilde bulunan kişilerinse hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 70'den fazla suç kaydı olan M.O., M.Ö., ve Ö.A. olduğunu tespit etti.

72 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNMAKTA

Şüphelilerin izini süren polis ve JASAT timleri geçtiğimiz gün şüphelilerin kullandığı otomobillerin kente tekrar giriş yaptığını belirledi. Plaka tanıma sistemi kameralarından takibe alınan şüpheliler Ereğli yolu üzerinde bulunan bir yakıt istasyonunda araç içerisinde planladıkları tahmin edilen başka bir hırsızlık olayı için gece olmasını bekledikleri sırada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.O., polise kardeşine ait kimliği verdiği fark edildi. Emniyet Müdürlüğünde yapılan parmak izi çalışmasında M.O.’nun hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kardeşine ait kimliği kullanarak sürekli polis sorgularından kurtulduğu ortaya çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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