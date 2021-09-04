Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de 'Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Rize'mizin hem şehir içi hem dağın ardı ile önü arasında ulaşımı temin edecek yaklaşık 3 km uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"BU TÜNEL RİZE'NİN 70 YILLIK HAYALİDİR"

"İyidere Lojistik Limanı ve deniz üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla yük ve insan trafiği fazlalaşacaktır" diyen Erdoğan, "Bu tünelle trafiği şehir içinden alıp çevreyolu üzerinden arka tarafa veriyoruz. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım artık 4.5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli ve konforlu seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.

RİZE'YE YENİ TİCARET MERKEZİ

Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesiyle 1950'li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanları baştan sona yeniliyeceklerini belirten Erdoğan, "Bölgede bulunan 118 dükkanı ve 60 konutu yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni işyeri ve ticaret merkezleri inşa ediyoruz. 308 milyon lira yatırım bedeli olan proje ile 455 araçlık otopark kazandıracağız. Kentsel dönüşüm projemizin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

VATANDAŞLARIN ZARARI KARŞILANACAK

Deprem, sel ve toprak kaymasının bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle ülkemizin kaderi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarının hızla yapıldığını ve vatandaşların zararlarının karşılanıp yıkılan yerlerin yeniden inşa edileceğini söyledi.

"RİZE'NİN CAZİBESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇEŞİTLİ ATILIMLAR YAPIYORUZ"

"Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Son dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak kolları sıvadık. 378 afet konutu, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Konut sayısı 548'i bulmaktadır. Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de önemli kararlar aldık. Turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak için çeşitli atılımlar yapıyoruz.

18 hektarlık alanda 1252 konut inşa edecek bir projeyi başlatıyoruz, yakında ihalesine çıkılacak. Tünelin açılmasıyla birlikte artık şehrimizin büyümesi Salarha tarafına doğru devam edecek. Hemşin ve Güneysu'da da konut projelerimiz hızla ilerliyor. TOKİ'nin konut kampanyalarından Rize'ye düşen paylarla ilgili çalışmalar sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 2797 konutu Rize'de tamamladık. Millet Bahçeleri projelerimizi Rize'de 3 ayrı alanda uyguluyoruz. Şehrimizin en önemli sembollerinden olan Ayder Yayla'sında yenileme ve koruma projesi uyguluyoruz. Ayder'in atıksu, yağmur suyu, elektrik hatları, aydınlatma sistemleri ve tüm yolları yenileniyor. Bunların önemli bir kısmı tamamlandı. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi Rize bıraktı. Biz de evlat ve torunlarımıza çok daha güzel, estetik bir Rize bırakmakta kararlıyız."

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