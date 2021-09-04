Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ileri hava kontrolörü eğitimi verdiğini duyurdu.
"İLERİ HAVA KONTROLÖRÜ EĞİTİMİ"
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi." ifadesi kullanıldı.
MSB kaynaklarından "bedelli askerlik tartışmaları" eleştirisi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması' veya 'bedel ücretinin azaltılması' gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediğini bildirdi.