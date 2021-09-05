Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında alınan tedbirler kapsamında yarın yeni bir döneme giriliyor. Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek. Kural ise 18 yaş üstü için geçerli olacak.

PCR TESTİ İSTENECEK

Artık HES kodlarında, kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği ve son 48 saat içerisinde negatif PCR testi olup olmadığı görülebilecek. Risksiz kişilerin kodunda "Toplu etkinliklere katılabilir ve şehirlerarası ulaşım araçlarında seyahat edebilir" ifadesi yazacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek. Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Yeni dönemde seyahat edecek 18 yaş üstü kişilerin aşı kartı veya son 48 saat içerisinde yapılmış PCR testi sonucu göstermesi gerekiyor. 18 yaş altındakiler ise HES kodu ile seyahat edebilecek. Yalnızca trenlerde 2 yaş altı çocuklardan HES kodu istenmeyecek. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül`den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini duyurmuştu.

TEK DOZ AŞI YETERLİ OLMUYOR

Aşısızlara PCR testi şartı sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklerde de geçerli olacak. Tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor. Aşısızlara PCR testi şartı sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklerde de geçerli olacak. Tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor.

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Petrol atıklarına rağmen yüzdü! Açıklaması ise pes dedirtti Hatay'da sahile vuran petrol atıklarına aldırış etmeyen vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu.

Japonya'ya kriz yaşatan Moderna aşısından vurulan iki kişi öldü Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden koronavirüs aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.



